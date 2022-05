Ucraina: Zelensky a Ue, 'Mosca responsabile crisi grano, tempo stringe per sblocco porti' (Di lunedì 30 maggio 2022) Bruxelles, 30 mag. (Adnkronos) - C'è una narrazione falsa sulla crisi del grano legata al conflitto in Ucraina portata avanti dal Cremlino ai danni di Kiev, che non blocca i porti ma è alla ricerca di una soluzione per evitare contraccolpi pesantissimi. Anche sul fronte immigrazione, con inevitabili conseguenze per l'Europa, che su un tema come questo rischia di dividersi. Questo, riportano fonti Ue, il ragionamento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, oggi intervenuto in videocollegamento al vertice straordinario del Consiglio europeo. Zelensky ha avvertito i 27 che le "fake news" di Mosca stanno attecchendo, e ha invitato l'Europa ad agire in fretta, perché "non c'è tempo da perdere" per svuotare i silos, che contano 25 milioni di tonnellate di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Bruxelles, 30 mag. (Adnkronos) - C'è una narrazione falsa sulladellegata al conflitto inportata avanti dal Cremlino ai danni di Kiev, che non blocca ima è alla ricerca di una soluzione per evitare contraccolpi pesantissimi. Anche sul fronte immigrazione, con inevitabili conseguenze per l'Europa, che su un tema come questo rischia di dividersi. Questo, riportano fonti Ue, il ragionamento del presidente ucraino Volodymyr, oggi intervenuto in videocollegamento al vertice straordinario del Consiglio europeo.ha avvertito i 27 che le "fake news" distanno attecchendo, e ha invitato l'Europa ad agire in fretta, perché "non c'èda perdere" per svuotare i silos, che contano 25 milioni di tonnellate di ...

