Ucraina, ultime notizie. Zelensky disponibile a telefonata congiunta con Erdogan e Putin (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci si avvicina al centesimo giorno di conflitto. I combattimenti proseguono nell’Est del Paese, con la città di Sievierodonetsk (Donetsk) presa d’assalto dalle truppe russe. La situazione è «incredibilmente difficile», dichiara il presidente Zelensky, mentre le agenzie internazionali riferiscono di due vittime civili. Sul fronte finanziario, Mosca valuta un sistema per onorare il suo debito in eurobond senza passare per le infrastrutture finanziarie occidentali Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci si avvicina al centesimo giorno di conflitto. I combattimenti proseguono nell’Est del Paese, con la città di Sievierodonetsk (Donetsk) presa d’assalto dalle truppe russe. La situazione è «incredibilmente difficile», dichiara il presidente, mentre le agenzie internazionali riferiscono di due vittime civili. Sul fronte finanziario, Mosca valuta un sistema per onorare il suo debito in eurobond senza passare per le infrastrutture finanziarie occidentali

