Ucraina | Russia | “Distrutta artiglieria mandata da Italia” – Video

(Adnkronos) – Alcune postazioni dell'esercito ucraino con obici forniti dall'Italia sono state distrutte dalle forze russe. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, citato dall'agenzia Interfax. Stando al ministero, obici da 155 mm sono stati colpiti da proiettili di artiglieria e la loro distruzione è stata confermata da un drone.

