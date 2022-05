**Ucraina: Renzi, 'M5S tenterà assalto in Senato, estate sarà inizio lungo inverno Conte'** (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Il 21 giugno non prendete impegni. È il giorno in cui i grillini tenteranno l'assalto contro Draghi in Senato. Segnatevi questa data: 21 giugno, Palazzo Madama, pomeriggio. Io interverrò in Aula. Ma ricordatevi che questo inizio dell'estate segnerà l'inizio di un lungo inverno per Conte & company. Chi vivrà, vedrà". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Il 21 giugno non prendete impegni. È il giorno in cui i grillini tenteranno l'contro Draghi in. Segnatevi questa data: 21 giugno, Palazzo Madama, pomeriggio. Io interverrò in Aula. Ma ricordatevi che questodell'segnerà l'di unper& company. Chi vivrà, vedrà". Così Matteonella enews.

