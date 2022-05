Ucraina, Ovadia a Rampini su La7: “Levi non ha mai giustificato la Shoah ma ha sempre voluto capire. Voglio sapere a cosa andiamo incontro” (Di lunedì 30 maggio 2022) Confronto serrato a “L’aria che tira” (La7) tra l’editorialista del Corriere della Sera, Federico Rampini, e lo scrittore Moni Ovadia sulla posizione dell’Occidente, e in particolare degli Usa, nella guerra tra Russia e Ucraina. Rampini, amico di Ovadia da tanti anni, lancia una stoccata sull’anti-americanismo dell’artista, che prontamente nega: “Non sono per niente anti-americano, anche perché proprio la mia formazione personale deve moltissimo agli Usa. E ci sono cose che io amo moltissimo dell’America, in particolare quello che ha detto Federico: la libertà di dire le proprie opinioni senza vedere le faccine scandalizzate”. Ovadia menziona le dichiarazioni di Andrew Bacevich, professore emerito di relazioni internazionali e di storia alla Boston University: “Bacevich, ex colonnello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Confronto serrato a “L’aria che tira” (La7) tra l’editorialista del Corriere della Sera, Federico, e lo scrittore Monisulla posizione dell’Occidente, e in particolare degli Usa, nella guerra tra Russia e, amico dida tanti anni, lancia una stoccata sull’anti-americanismo dell’artista, che prontamente nega: “Non sono per niente anti-americano, anche perché proprio la mia formazione personale deve moltissimo agli Usa. E ci sono cose che io amo moltissimo dell’America, in particolare quello che ha detto Federico: la libertà di dire le proprie opinioni senza vedere le faccine scandalizzate”.menziona le dichiarazioni di Andrew Bacevich, professore emerito di relazioni internazionali e di storia alla Boston University: “Bacevich, ex colonnello ...

