Ucraina, niente stop a petrolio Russia. Lavrov: "Porte dialogo non chiuse" (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) - Ancora nessuno stop al petrolio della Russia. Nonostante la riunione del Coreper sia durata più di quattro ore, gli Stati membri dell'Ue non hanno ancora trovato un accordo sul sesto pacchetto di sanzioni per la Russia. "Stiamo ancora lavorando sulla questione", informa un alto funzionario Ue, alla vigilia del Consiglio Europeo straordinario che si riunirà a partire da oggi pomeriggio per parlare della guerra in Ucraina, dell'energia, della sicurezza e della difesa e della crisi alimentare provocata dal conflitto e dall'impossibilità di esportare cereali dal porto di Odessa. Un'altra riunione del Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue, è prevista per domattina e per il martedì successivo. Il sesto pacchetto è rimasto finora bloccato a causa del veto dell'Ungheria, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) - Ancora nessunoaldella. Nonostante la riunione del Coreper sia durata più di quattro ore, gli Stati membri dell'Ue non hanno ancora trovato un accordo sul sesto pacchetto di sanzioni per la. "Stiamo ancora lavorando sulla questione", informa un alto funzionario Ue, alla vigilia del Consiglio Europeo straordinario che si riunirà a partire da oggi pomeriggio per parlare della guerra in, dell'energia, della sicurezza e della difesa e della crisi alimentare provocata dal conflitto e dall'impossibilità di esportare cereali dal porto di Odessa. Un'altra riunione del Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue, è prevista per domattina e per il martedì successivo. Il sesto pacchetto è rimasto finora bloccato a causa del veto dell'Ungheria, ...

