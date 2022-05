Ucraina | Metsola | ' guerra non finirà presto | ottimista su sanzioni'

Advertising

La presidente del Parlamento europeo Robertain conferenza stampa dopo il primo giorno di vertice dei capi di Stato e di Governo europei, chiamati a decidere sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sul tavolo in particolare l'...I leader, dopo il discorso introduttivo della presidente del parlamento europeo, Roberta, discuteranno del sostegno accordato all', in particolare sotto il profilo umanitario, ... **Ucraina: Metsola, 'no a pace ad ogni costo, Kiev deve dettare condizioni'** Bruxelles, 30 mag. "Una cosa che è chiara è che questa guerra non finirà presto". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, in una conferenza stampa a margine dei lavori del ...Aumenteremo la tua liquidità e ti aiuteremo a ricostruire l’Ucraina. Continueremo a rafforzare la tua capacità di difendere il tuo popolo e il tuo Paese”. Lo scrive in un tweet il presidente del ...