Ucraina, la guerra per il Donbass. Erdogan ritenta una mediazione (Di lunedì 30 maggio 2022) Precipita la situazione bellica in Ucraina. Le forze russe avanzano verso il centro della città di Severodonetsk, nell’oblast di Lugansk, in Donbass. Per il ministro degli Esteri di Mosca, Lavrov, la “liberazione” delle regioni di Donetsk e Lugansk “è una priorità assoluta”. Le forze russe hanno reso noto di avere distrutto una postazione Ucraina “dove i nazionalisti avevano posizionato artiglieria inviata dall’Italia“. La prima nave da carico lascerà intanto oggi 30 maggio il porto di Mariupol dopo due mesi di blocco. Lo riferisce il canale televisivo Rossiya-24 citato dall’agenzia russa Interfax. Mentre una forte esplosione si è avvertita questa mattina nel centro della città Ucraina orientale di Melitopol. Per quanto riguarda Severodonetsk, nel Donbass, “i russi stanno avanzando verso il centro ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 30 maggio 2022) Precipita la situazione bellica in. Le forze russe avanzano verso il centro della città di Severodonetsk, nell’oblast di Lugansk, in. Per il ministro degli Esteri di Mosca, Lavrov, la “liberazione” delle regioni di Donetsk e Lugansk “è una priorità assoluta”. Le forze russe hanno reso noto di avere distrutto una postazione“dove i nazionalisti avevano posizionato artiglieria inviata dall’Italia“. La prima nave da carico lascerà intanto oggi 30 maggio il porto di Mariupol dopo due mesi di blocco. Lo riferisce il canale televisivo Rossiya-24 citato dall’agenzia russa Interfax. Mentre una forte esplosione si è avvertita questa mattina nel centro della cittàorientale di Melitopol. Per quanto riguarda Severodonetsk, nel, “i russi stanno avanzando verso il centro ...

