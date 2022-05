Ucraina: Kiev, 'da summit Nato attendiamo passi decisivi per la nostra sicurezza' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "L'Ucraina attende dallo summit Nato dei passi decisivi in merito alla sicurezza dell'Alleanza e dell'Ucraina. Qualcuno teme la sconfitta della Russia o non crede che sia possibile, ma io vi prego di immaginare come sarebbe il mondo nel caso della sconfitta dell'Ucraina. Noi ucraini sappiamo benissimo come sarebbe la vittoria della Russia. Centinaia di migliaia di ucraini vivono nel terrore e nella paura. Con la vittoria della Russia non ci sarà più speranza per una vita libera e sicura nel continente europeo. Le regole le deciderà la forza, non il diritto internazionale". Lo ha scritto su Telegram il vice primo ministro ucraino per l'Integrazione euroatlantica Olga Stefanishyna. Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "L'attende dallodeiin merito alladell'Alleanza e dell'. Qualcuno teme la sconfitta della Russia o non crede che sia possibile, ma io vi prego di immaginare come sarebbe il mondo nel caso della sconfitta dell'. Noi ucraini sappiamo benissimo come sarebbe la vittoria della Russia. Centinaia di migliaia di ucraini vivono nel terrore e nella paura. Con la vittoria della Russia non ci sarà più speranza per una vita libera e sicura nel continente europeo. Le regole le deciderà la forza, non il diritto internazionale". Lo ha scritto su Telegram il vice primo ministro ucraino per l'Integrazione euroatlantica Olga Stefanishyna.

