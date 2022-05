Ucraina, Kiev: “243 bambini uccisi e 444 feriti da inizio guerra” (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 243 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell’invasione russa del Paese. 444 i feriti. Lo rende noto l’ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe – aggiunge la nota – hanno danneggiato 1.888 istituzioni educative, 180 delle quali sono andate completamente distrutte. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 243 iindal giorno dell’invasione russa del Paese. 444 i. Lo rende noto l’ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk,, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe – aggiunge la nota – hanno danneggiato 1.888 istituzioni educative, 180 delle quali sono andate completamente distrutte. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

