Ucraina: Kiev, '243 bambini uccisi e 444 feriti da inizio guerra' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Sono 243 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese. 444 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 1.888 istituzioni educative, 180 delle quali sono andate completamente distrutte. Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Sono 243 iindal giorno dell'invasione russa del Paese. 444 i. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk,, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 1.888 istituzioni educative, 180 delle quali sono andate completamente distrutte.

Advertising

fattoquotidiano : Perché l’Ucraina sta perdendo e le armi a Kiev “aiutano” Putin ?????????? ???? ?????????? ???????????????????? ?? - MediasetTgcom24 : Odessa: abbiamo missili per affondare l'intera flotta russa del mar Nero #donbass #russia #ucraina #putin #kiev… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin a Macron e Scholz: 'La Russia è pronta a riprendere il dialogo con Kiev' #ANSA… - ninotelia1 : RT @RaiNews: Più di un arma per Kiev, un simbolo stesso della resistenza perché prodotto in Ucraina. All'inizio del conflitto è stata un'ar… - _asteroid1 : RT @sconnesso_: L'#Ucraina sta perdendo. Le armi che inviamo a Kiev 'aiutano' #Putin le sanzioni alla #Russia li arricchiscono, ma impover… -