TimaRipa : @AngeloSantoro Questo rientra nel disegno russo. Depredare le ricchezze dell'Ucraina, sterminare la popolazione, c… - TV7Benevento : Ucraina: +Europa, 'Putin affama mondo per ricatto' - - marominer : @elevisconti La riforma organica della giustizia elusa da oltre 20 anni da una politica sotto ricatto della magistr… - geekeconomist : RT @snavajournalist: Nuove Mariupol in #Ucraina, mentre l'#UE rischia di rompere -tra oggi e domani- il fronte di unità sul sesto pacchetto… - snavajournalist : Nuove Mariupol in #Ucraina, mentre l'#UE rischia di rompere -tra oggi e domani- il fronte di unità sul sesto pacche… -

Il Cremlino ha reso noto il contenuto del colloquio tra aaldimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Mosca, in sostanza, è pronta a riprendere le esportazioni di prodotti agricoli, ...Roma, 30 mag. " "Putin sta facendo deliberatamente impennare i prezzi del cibo, provocando una crisi alimentare di cui noi in Occidente non sentiremo effetti troppo pesanti, ma che nei paesi in via di ... Ucraina, il ricatto di Putin: “Se revocate le sanzioni, via libera alle esportazioni di prodotti agricoli” Non a caso il Cremlino, come scrive Politico, sta provando a giocare la carta del grano nelle trattative con il fronte occidentale. Il "ricatto" di Mosca. Col proseguire… Leggi ...Putin chiede anche una navigazione sicura nel Mar Nero e nel Mar d'Azov, eliminando la minaccia delle mine nelle loro acque ...