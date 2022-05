Ucraina | il premier spagnolo Sanchez | ' La Nato è indistruttibile nel sostenere Kiev'

(Di lunedì 30 maggio 2022) Pedro, è intervenuto a Madrid all'evento per i 40 anni dall'entrata della Spagna nel Patto Atlantico. Secondo, Vladimir Putin non raggiungerà i suoi obiettivi in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Telefonata tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente Vladimir Putin. Il leader russo ha confer… - fattoquotidiano : Giuseppe Conte parla del reddito di cittadinanza e della guerra in Ucraina e si rivolge così al premier Mario Dragh… - RaiNews : Ecco come la televisione di Stato ha raccontato al popolo russo la resa del battaglione Azov dall'acciaieria Azovst… - smilypapiking : RT @davcarretta: Il premier dell’Estonia, Kaja Kallas: “Sarebbe meglio avere tutti a bordo. Se alcuni hanno eccezioni, è comunque meglio di… - CarolinaSimonaa : RT @davcarretta: Il premier dell’Estonia, Kaja Kallas: “Sarebbe meglio avere tutti a bordo. Se alcuni hanno eccezioni, è comunque meglio di… -

...spagnolo, è intervenuto a Madrid all'evento per i 40 anni dall'entrata della Spagna nel Patto Atlantico. Secondo Sanchez, Vladimir Putin non raggiungerà i suoi obiettivi in, perché ...Cosi' ilungherese, Viktor Orban, al suo arrivo a Bruxelles per partecipare al Vertice Ue. ... che passa attraverso l', avremmo il diritto di approvvigionarci" di greggio russo "da altre ...Copenhagen potrebbe decidere di entrare nella politica di difesa comune della Ue. Mercoledì il referendum. Così l'Europa si rafforzerebbe sull'Artico ...Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 30 maggio, 96esimo giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.La Russia continua la sua avanzata nel Donbass. La città ...