Ucraina: Haidai, 'morto giornalista francese Leclerc-Imhoff, evacuazione sospesa' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Il governatore del Luhansk Serhii Haidai ha informato che l'evacuazione è sospesa. I russi hanno attaccato un'auto diretta a recuperare 10 civili. Il veicolo è stato danneggiato ed è morto il giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Il governatore del Luhansk Serhiiha informato che l'. I russi hanno attaccato un'auto diretta a recuperare 10 civili. Il veicolo è stato danneggiato ed èilFrédéric

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Haidai, 'morto giornalista francese Leclerc-Imhoff, evacuazione sospesa' - - Poldoncino : RT @Gianl1974: Severodonetsk - sotto la bandiera ucraina! 'Gli orchi controllano ancora il territorio del Mir Hotel, non sono avanzati ulte… - lancellone : RT @Gianl1974: Severodonetsk - sotto la bandiera ucraina! 'Gli orchi controllano ancora il territorio del Mir Hotel, non sono avanzati ulte… - Magda_mavi : RT @Gianl1974: Severodonetsk - sotto la bandiera ucraina! 'Gli orchi controllano ancora il territorio del Mir Hotel, non sono avanzati ulte… - PIERPAOLONERI : RT @Gianl1974: Severodonetsk - sotto la bandiera ucraina! 'Gli orchi controllano ancora il territorio del Mir Hotel, non sono avanzati ulte… -