Ucraina, Gabrielli: “Per ora no crisi energetica per Italia” (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Per ora nessuna crisi energetica per l’Italia ma bisogna prepararsi a maggiori criticità. Ad affermarlo il sottosegretario alla presidenza del consiglio Franco Gabrielli, autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, ospite di ‘Adnkronos Live’. “Indubbiamente il venir meno del flusso di materie prime sotto il profilo energetico ha tutta una serie di conseguenze, peraltro il governo in questi mesi ha lavorato su due ambiti: cercare fonti alternative di approvvigionamento e monitorare, censire quelle che potrebbero essere in prospettiva situazioni di razionamento o di governo di situazioni di crisi”, ha affermato aggiungendo: “Al momento queste evenienze non sono all’ordine del giorno, però un Paese dell’importanza, del ruolo e della complessità del nostro deve prepararsi a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Per ora nessunaper l’ma bisogna prepararsi a maggiori criticità. Ad affermarlo il sottosegretario alla presidenza del consiglio Franco, autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, ospite di ‘Adnkronos Live’. “Indubbiamente il venir meno del flusso di materie prime sotto il profilo energetico ha tutta una serie di conseguenze, peraltro il governo in questi mesi ha lavorato su due ambiti: cercare fonti alternative di approvvigionamento e monitorare, censire quelle che potrebbero essere in prospettiva situazioni di razionamento o di governo di situazioni di”, ha affermato aggiungendo: “Al momento queste evenienze non sono all’ordine del giorno, però un Paese dell’importanza, del ruolo e della complessità del nostro deve prepararsi a ...

Advertising

italiaserait : Ucraina, Gabrielli: “Per ora no crisi energetica per Italia” - fisco24_info : Ucraina, Gabrielli: 'Per ora no crisi energetica per Italia': (Adnkronos) - Il sottosegretario alla presidenza del… - ledicoladelsud : Ucraina, Gabrielli: “Per ora no crisi energetica per Italia” - LocalPage3 : Ucraina, Gabrielli: 'Per ora no crisi energetica per Italia' -