Ucraina | Borrell | ' sostenere Kiev | continuare a dare armi' **

petergomezblog : Guerra in Ucraina, la diretta – Borrell (Ue): “Decidere sul petrolio”. I russi avanzano verso il centro di Severodo… - fattoquotidiano : Severodonetsk, i russi avanzano nel centro della città. Stallo sul petrolio in Ue. Borrell: ‘Dobbiamo decidere’ - Adnkronos : Dopo la nuova fumata nera di ieri sull’accordo per un embargo al petrolio russo. #Ucraina - pietroraffa : == 'La Russia sta distruggendo il Donbass: la guerra è guerra, dobbiamo sostenere l'Ucraina, continuare a dare armi… - sologiuma : RT @petergomezblog: Guerra in Ucraina, la diretta – Borrell (Ue): “Decidere sul petrolio”. I russi avanzano verso il centro di Severodonets… -

Leggi anche, niente stop a petrolio Russia. Lavrov: "Porte dialogo non chiuse" Dal gas al ... Josep, in vista del Consiglio europeo di oggi. "Nel prossimo pacchetto di sanzioni contro ......la politica estera Josepparlando a France Info radio in vista del vertice oggi dei capi di Stato e di governo a Bruxelles. 'Ci sono 20 milioni di tonnellate di grano immagazzinate in...dobbiamo capire come far uscire 20 milioni di tonnellate di grano dall'Ucraina, non è facile, ma è una questione di enorme portata: non possiamo affamare il mondo, che è quello che Putin sta facendo".Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 30 maggio, 96esimo giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.La Russia continua la sua avanzata nel Donbass. La città ...