Ucraina: Biden, Usa non invieranno missili a medio raggio (Di lunedì 30 maggio 2022) Gli Usa non invieranno a Kiev sistemi missilistici (a medio raggio) che possano raggiungere il territorio russo: lo ha detto il presidente Joe Biden. Nei giorni scorsi la Cnn aveva riportato che la ...

