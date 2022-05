Ucraina: amministrazione militare Zaporizhhzia, 'distrutti più di 50 obbiettivi civili' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Hulaipole si trova sotto il continuo fuoco nemico. Sono stati distrutti più di 50 obbiettivi dell'infrastruttura civile. Ci sono numerose case, negozi danneggiati, la chiesa e ufficio postale". Lo rende noto l'amministrazione militare regionale di Zaporizhhzia. Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Hulaipole si trova sotto il continuo fuoco nemico. Sono statipiù di 50dell'infrastruttura civile. Ci sono numerose case, negozi danneggiati, la chiesa e ufficio postale". Lo rende noto l'regionale di

