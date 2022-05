Tv digitale | disturbi | canali scomparsi | segnale debole | Cinque soluzioni facili a tutti i problemi

(Di lunedì 30 maggio 2022) Non perdete la speranza di essere capaci di risintonizzarvi sulterrestre. E, in caso, usate questi apparecchi In tanti stanno avendo non pochicon il passaggio al nuovoterrestre. Oggi vi faremo una rapida carrellata su alcuni strumenti che potrebbero rendervi la vita molto più semplice. Del resto, la televisione continua a essere uno strumento prezioso di cui non si può fare a meno.terrestre (web source)Innanzitutto un paio di dritte. Non perdete la speranza di essere capaci di risintonizzarvi sulterrestre. Si tratta infatti di un’operazione piuttosto semplice. Basta selezionare dal telecomando del televisore o del decoder il tasto “menu” e dalla lista scegliere “impostazioni” o “” e infine la ...

Advertising

State of Mind

...mille vite e altri casi clinici Una raccolta di esperienze cliniche personali per scoprire... in edicola con Mind o Repubblica Le collane di Le Scienze Colleziona i volumi in formato......mille vite e altri casi clinici Una raccolta di esperienze cliniche personali per scoprire... in edicola con Mind o Repubblica Le collane di Le Scienze Colleziona i volumi in formato... Dismorfia digitale: quando l'uso di filtri sui social network diventa eccessivo Ancora una volta, gli esperti avvertono che il tasso di disturbi alimentari è in aumento e che occorre fare molto di più per aiutarli.Sleepio è uno nuova app efficace per trattare i disturbi legati all'insonnia, attraverso un programma di auto-aiuto digitale di 6 settimane.