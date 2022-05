Tutti in piazza a Roma (meno i presidi) mobilitati contro il decreto scuola (Di lunedì 30 maggio 2022) Oggi sciopero nazionale della scuola. I docenti protestano per un provvedimento deciso senza il loro coinvolgimento Leggi su tg.la7 (Di lunedì 30 maggio 2022) Oggi sciopero nazionale della. I docenti protestano per un provvedimento deciso senza il loro coinvolgimento

Advertising

NetflixIT : ?? NON È UN’ESERCITAZIONE. RIPETIAMO: NON È UN’ESERCITAZIONE ?? Manca solo un giorno all’anteprima esclusiva del pr… - frankgabbani : Volevamo solo essere felici… e lo siamo stati! Grazie @RadioItalia per il bellissimo concerto di ieri sera e l’eno… - borghi_claudio : Oggi pomeriggio Salvini in visita a Como. Ore 18 piazza Volta. Ovviamente ci sarò anch'io. Così come ci sarò domani… - FpCgilLombardia : RT @collettiva_news: #Sciopero #Scuola #MaurizioLandini in piazza con i lavoratori e le lavoratrici. Per il segretario @cgilnazionale lo st… - collettiva_news : #Sciopero #Scuola #MaurizioLandini in piazza con i lavoratori e le lavoratrici. Per il segretario @cgilnazionale lo… -