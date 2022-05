Turismo, Garavaglia “Serve personale in tempi rapidi” (Di lunedì 30 maggio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “Il problema è molto serio e al momento vanno trovate soluzioni tampone, anche ahimè un decreto flussi. Oggi abbiamo necessità di trovare personale in tempi rapidissimi”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, parlando della carenza di personale nel settore turistico a margine di un incontro a Genova col governatore Giovanni Toti e i rappresentanti del settore. “Tantissimi alberghi e ristoranti sono costretti a limitare l'attività per problemi di mancanza di personale, il che è un paradosso: pare manchino dalle 300 alle 350mila figure, non solo nel settore Turismo e abbiamo una disoccupazione circa al 10%. Va da sè che c'è qualcosa che non va di molto serio nel mercato del lavoro e qualche soluzione andrà trovata ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “Il problema è molto serio e al momento vanno trovate soluzioni tampone, anche ahimè un decreto flussi. Oggi abbiamo necessità di trovareinssimi”. Lo ha detto il ministro del, Massimo, parlando della carenza dinel settore turistico a margine di un incontro a Genova col governatore Giovanni Toti e i rappresentanti del settore. “Tantissimi alberghi e ristoranti sono costretti a limitare l'attività per problemi di mancanza di, il che è un paradosso: pare manchino dalle 300 alle 350mila figure, non solo nel settoree abbiamo una disoccupazione circa al 10%. Va da sè che c'è qualcosa che non va di molto serio nel mercato del lavoro e qualche soluzione andrà trovata ...

