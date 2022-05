Tumore, il vaccino universale che blocca le cellule malate (Di lunedì 30 maggio 2022) Pubblicati i risultati di un nuovo studio che conferma l’efficacia del vaccino universale antitumorale, si tratterebbe della svolta attesa da tempo da pazienti e ricercatori Si tratterebbe di un nuovo approccio attraverso un vaccino per contrastare le neoplasie maligne. Non si tratterebbe di individuare solamente specifiche proteine presenti sulle cellule cancerogene. Bensì un innovativo sistema, che attiverebbe efficacemente le cellule del sistema immunitario, stimolando risposte positive. - curiosauro.itUn vaccino diverso dagli altri Si tratta di uno studio condotto dai ricercatori della Harvard Medical School e del Dana-Farber Cancer Institute. Pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature. Gli altri vaccini, come spiegato dagli scienziati bostoniani, prendono di mira gli antigeni ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 30 maggio 2022) Pubblicati i risultati di un nuovo studio che conferma l’efficacia delantitumorale, si tratterebbe della svolta attesa da tempo da pazienti e ricercatori Si tratterebbe di un nuovo approccio attraverso unper contrastare le neoplasie maligne. Non si tratterebbe di individuare solamente specifiche proteine presenti sullecancerogene. Bensì un innovativo sistema, che attiverebbe efficacemente ledel sistema immunitario, stimolando risposte positive. - curiosauro.itUndiverso dagli altri Si tratta di uno studio condotto dai ricercatori della Harvard Medical School e del Dana-Farber Cancer Institute. Pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature. Gli altri vaccini, come spiegato dagli scienziati bostoniani, prendono di mira gli antigeni ...

