Triathlon | buoni risultati per l’Italia dalla tappa di Arzachena della World Cup e dagli Europei sprint

(Di lunedì 30 maggio 2022) Non è arrivato il grande successo, ma il weekend delitaliano si chiude con. Il movimento, dopo un periodo molto complicato, sembra ripartire con buono slancio e lo si è visto anche nel corso del weekend appena concluso. IniziamodiCup, con il sesto posto di Verena Steinhauser, che ha concluso la propria prova con il tempo di un’ora ed un minuto ed un distacco di 29 secondivincitrice, la francese Sandra Dodet. Prove incoraggianti anche per Bianca Seregni al dodicesimo posto, Costanza Arpinelli al quattordicesimo, Ilaria Zane al quindicesimo, Luisa Iogna-Prat al diciannovesimo. Nella gara maschile, invece, prova sfortunata per Alessio Crociani, costretto al ritiro per ...

