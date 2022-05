Tre nomi per la difesa del Napoli. Mertens verso il rinnovo (Di lunedì 30 maggio 2022) In vista della prossima partecipazione alla Champions League, i partenopei dovranno necessariamente rinforzare ogni zona del campo. Si dovrà partire necessariamente dalla difesa , per il quale il Napoli sta lavorando su tre profili anche in virtù di qualche possibile cessione eccellente. IL Napoli PENSA ALLA difesa: QUALI SONO I PROFILI SEGUITI? Le manovre di mercato riguardanti la retroguardia di Spalletti dipenderanno molto dalla permanenza o meno di Koulibaly. Ad ogni modo, dato per scontato il ritorno a Manchester di Tuanzebe, gli obiettivi sono Palomino dell’Atalanta, malgrado sia difficile strapparlo alla Dea, e Leo Ostigard, centrale roccioso del Genoa. Per il ruolo di portiere, invece, piace molto Pierluigi Gollini che ritornerà a Bergamo dopo il prestito al Tottenham, e verrà messo sul mercato. Ma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 30 maggio 2022) In vista della prossima partecipazione alla Champions League, i partenopei dovranno necessariamente rinforzare ogni zona del campo. Si dovrà partire necessariamente dalla, per il quale ilsta lavorando su tre profili anche in virtù di qualche possibile cessione eccellente. ILPENSA ALLA: QUALI SONO I PROFILI SEGUITI? Le manovre di mercato riguardanti la retroguardia di Spalletti dipenderanno molto dalla permanenza o meno di Koulibaly. Ad ogni modo, dato per scontato il ritorno a Manchester di Tuanzebe, gli obiettivi sono Palomino dell’Atalanta, malgrado sia difficile strapparlo alla Dea, e Leo Ostigard, centrale roccioso del Genoa. Per il ruolo di portiere, invece, piace molto Pierluigi Gollini che ritornerà a Bergamo dopo il prestito al Tottenham, e verrà messo sul mercato. Ma ...

Advertising

AlfredoPedulla : Diffidate sempre di chi dice un big va ceduti, forse due, magari tre. Nomi e cognomi, il resto è fuffa - NapoliAddict : Bernardeschi nei cinque nomi per l’Inter dopo Perisic: offerto a tre – Rai #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli… - infoitsport : Bernardeschi nei cinque nomi per l’Inter dopo Perisic: offerto a tre – Rai - internewsit : Bernardeschi nei cinque nomi per l'Inter dopo Perisic: offerto a tre - Rai - - lIside_ : @hoavutolerose Se i tuoi sono i classici genitori albanesi degli anni 2000, i tre nomi più gettonati sono Sara, Aurora e Laura -