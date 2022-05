Traffico Roma del 30-05-2022 ore 18:30 (Di lunedì 30 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione code a tratti sulla carreggiata esterna del raccordo tra la Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud in interna code tra Cassia Salaria tra Nomentana e Cristina si procede incolonnati sulla tangenziale da viale Castrense alla 24 code che proseguono su quest’ultima fino al viale della Serenissima è in questo tratto segnalato fumo in carreggiata a guidare con prudenza la polizia locale Ci segnala un incendio in via Palestro all’altezza di via Montebello attenzione sono anche possibili le chiusure incidente invece in viale Europa all’incrocio con via Cristoforo Colombo rallentamenti questa notte Pro generali per la parata del 2 Giugno diverse le strade chiuse fino alle 5:30 di domani nell’area compresa tra via delle Terme di Caracalla via dei Fori Imperiali a Piazza Venezia Ricordiamo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 maggio 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione code a tratti sulla carreggiata esterna del raccordo tra laFiumicino la diramazioneSud in interna code tra Cassia Salaria tra Nomentana e Cristina si procede incolonnati sulla tangenziale da viale Castrense alla 24 code che proseguono su quest’ultima fino al viale della Serenissima è in questo tratto segnalato fumo in carreggiata a guidare con prudenza la polizia locale Ci segnala un incendio in via Palestro all’altezza di via Montebello attenzione sono anche possibili le chiusure incidente invece in viale Europa all’incrocio con via Cristoforo Colombo rallentamenti questa notte Pro generali per la parata del 2 Giugno diverse le strade chiuse fino alle 5:30 di domani nell’area compresa tra via delle Terme di Caracalla via dei Fori Imperiali a Piazza Venezia Ricordiamo ...

