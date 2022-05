Traffico Roma del 30-05-2022 ore 10:00 (Di lunedì 30 maggio 2022) Luceverde Roma dai trovati a questo aggiornamento Buongiorno da Simona Cerchiara a Trastevere incidente sul lungotevere Farnesina appena dopo ponte Mazzini code e disagi arrivando dalla zona di San Pietro incidenti in quest’ultima ora sulla Pontina tra Tor de’ Cenci e Raccordo Anulare verso Roma incolonnamenti all’appio latino in via Satrico incidente e rallentamenti all’altezza di via Galizia in via Torrevecchia in precedenza un incidente tra via Simone Mosca e via Tomassini entrato sulla tangenziale a causa del Traffico Abbiamo difficoltà di circolazione tra Batteria Nomentana nella Salaria verso lo stadio con inevitabili ripercussioni per chi arriva dall’ aeroporto dell’Urbe e da Prati Fiscali zona nord del raccordo anulare con rallentamenti e Traffico all’altezza del Sant’Andrea e della Trionfale ancora rallentate ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 maggio 2022) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento Buongiorno da Simona Cerchiara a Trastevere incidente sul lungotevere Farnesina appena dopo ponte Mazzini code e disagi arrivando dalla zona di San Pietro incidenti in quest’ultima ora sulla Pontina tra Tor de’ Cenci e Raccordo Anulare versoincolonnamenti all’appio latino in via Satrico incidente e rallentamenti all’altezza di via Galizia in via Torrevecchia in precedenza un incidente tra via Simone Mosca e via Tomassini entrato sulla tangenziale a causa delAbbiamo difficoltà di circolazione tra Batteria Nomentana nella Salaria verso lo stadio con inevitabili ripercussioni per chi arriva dall’ aeroporto dell’Urbe e da Prati Fiscali zona nord del raccordo anulare con rallentamenti eall’altezza del Sant’Andrea e della Trionfale ancora rallentate ...

