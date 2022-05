Torino, per Zaza c'è una pista italiana (Di lunedì 30 maggio 2022) Simone Zaza è uno dei giocatori che il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, dovrà cercare di cedere in questa sessione... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) Simoneè uno dei giocatori che il direttore tecnico del, Davide Vagnati, dovrà cercare di cedere in questa sessione...

Advertising

stanzaselvaggia : @NFratoianni è l’unico politico che si sta preoccupando della sorte dei tre studenti incarcerati a Torino per le pr… - AlfredoPedulla : #Bremer vota #Inter, scelta fatta! Dai primi, inediti, contatti raccontati a partire da dicembre a un incontro pre… - diegofornero : A chi si stupisce dei caroselli a Roma per una “coppetta”, ricordo che il 4 maggio 2003 a Torino eravamo in 50mila… - foodjournalfest : RT @EdoardoArpaia: Torna per la settima volta al #CentroCongressiLingotto il FESTIVAL DEL GIORNALISMO ALIMENTARE. Oltre 100 i relatori coin… - TarcisioCorbell : RT @GenCar5: Libertà per gli #studenti di #Torino. -