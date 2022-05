Torino, nuovo appuntamento con la Juventus per Mandragora (Di lunedì 30 maggio 2022) Torino e Juventus non sono ancora riuscite a trovare un accordo per trasferimento a titolo definitivo di Rolando Mandragora ai granata: i colloqui... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022)non sono ancora riuscite a trovare un accordo per trasferimento a titolo definitivo di Rolandoai granata: i colloqui...

Advertising

valebianconero1 : RT @EmilioTargia: #heysel 37 anni fa. Oggi tante iniziative a Torino e in tutta Italia per non dimenticare le vittime di Bruxelles. Alle 1… - sportli26181512 : Torino, c'è il sì di Praet: Il dt del Torino, Davide Vagnati, nei prossimi giorni ha in programma un nuovo appuntam… - ToScienza : On line il nuovo numero di #Cronache, agenzia settimanale di @CittaMetroTO. Nella rubrica dedicata alla scienza e a… - IMEPICBROZO : RT @InterHubOff: ?? L’#Inter ha #Bremer in testa da mesi, c’è da impostare la trattativa col #Torino. Con due partenze, servirebbe un altro… - c4lhanoglus : RT @InterHubOff: ?? L’#Inter ha #Bremer in testa da mesi, c’è da impostare la trattativa col #Torino. Con due partenze, servirebbe un altro… -