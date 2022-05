Torino, arrivano tre nuovi T-Red attivi dal 10 giugno (Di lunedì 30 maggio 2022) Tre nuovi semafori T-Red a Torino, saranno attivi dal 10 giugno. I nuovi impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche verranno installati agli incroci tra corso Vittorio Emanuele II e corso Vinzaglio, corso Bramante e corso Unione Sovietica, piazza Pitagora e corso Orbassano. Vanno ad aggiungersi agli altri 8 già attivati a partire dal 2019 e che hanno consentito – secondo i dati diffusi dalla Città – una riduzione del numero degli incidenti in città, dai 4.671 del 2019 ai 4.304 del 2021, e delle vittime, scese da 27 a 17. Calate anche le infrazioni, da 122.724 nel 2020 a 89.019 nel 2021. “Il tema della sicurezza stradale – dice l’assessora alla Polizia Municipale, Gianna Pentenero – è tra gli obiettivi fondamentali dell’amministrazione e l’implementazione dei cosiddetti T-Red ha ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 30 maggio 2022) Tresemafori T-Red a, sarannodal 10. Iimpianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche verranno installati agli incroci tra corso Vittorio Emanuele II e corso Vinzaglio, corso Bramante e corso Unione Sovietica, piazza Pitagora e corso Orbassano. Vanno ad aggiungersi agli altri 8 già attivati a partire dal 2019 e che hanno consentito – secondo i dati diffusi dalla Città – una riduzione del numero degli incidenti in città, dai 4.671 del 2019 ai 4.304 del 2021, e delle vittime, scese da 27 a 17. Calate anche le infrazioni, da 122.724 nel 2020 a 89.019 nel 2021. “Il tema della sicurezza stradale – dice l’assessora alla Polizia Municipale, Gianna Pentenero – è tra gli obiettivi fondamentali dell’amministrazione e l’implementazione dei cosiddetti T-Red ha ...

