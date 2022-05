Top Gun | Maverick | ancora primo al box office italiano | vola a 4 milioni

(Di lunedì 30 maggio 2022) Aumentano gli incassi di Top Gun:al boxper la seconda settimana consecutiva, alle sue spalle troviamo il debutto di Nostalgia di Mario Martone. Top Gun:non molla la presa e resiste saldamente in testa al boxper la seconda settimana consecutiva. 36 anni dopo l'originale, il sequel di Top Gun incassa altri 2,6di euro veleggiando verso i 4complessivi. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun:, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo PeteMitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume. Tom Cruise a ...

paoloigna1 : Funziona ancora #Maverick - NanniCobretti : Su Top Gun: Maverick sarei già capace di scrivere un libro di getto. Per ora accontentatevi del riassunto: - _triplo : RT @i400calci: Si può migliorare un classico di 36 anni fa? - BestMovieItalia : Box Office Italia: Top Gun Maverick ad alta quota, Tom Cruise conquista il botteghino - - badtasteit : #TopGunMaverick ecco perché Tom Cruise ha deciso di girare il sequel -

