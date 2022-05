Tolti i sigilli alla discarica di Albano | il sito è stato dissequestrato

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ladi Roncigliano adnon è più sotto sequestro. Il provvedimento, notificato il 27 maggio ma reso noto soltanto stamattina, è firmato dProcura. La società Ecoambiente infatti, si legge nel documento, “ha infatti adempiuto per la parte di sua competenza al depodi idonee garanzie finanziarie prevista per la c.d. gestione post portem dell’impianto della durata di 30 anni una volta cessata la attuale fase di gestione corrente”. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

