Tiro a volo | terzo posto per Resca nel Trap maschile

(Di lunedì 30 maggio 2022) Oggi, lunedì 30 maggio, la quarta prova di Coppa del Mondo ISSF ha assegnato le prime medaglie del. Protagonisti in pedana gli specialisti didel Direttore Tecnico Albano Pera, che grazie a Danielecentrano la medaglia di bronzo nella gara. Il carabiniere di Pieve di Cento (BO) si è meritato la semifinale con il punteggio di 120/125, +7 nelle qualificazioni ed ha poi centrato il pass per la finalissima con un perfetto 25/25. Nel medal match non ha sbagliato un colpo fino al diciassettesimo piattello, ma la stanchezza si è fatta sentire e con 23/25 si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo. Davanti a lui solo il ceco Jiri Liptak, campione olimpico di Tokyo 2020, perfetto con 35/35 nella finalissima, ed il kuwaitiano Talal Alrashidi, medaglia d’argento con ...