Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2022: Varricchio e Monna si giocano il podio nel Mixed Team di pistola

Prosegue senza sosta la terza tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Baku, e per l'Italia arrivano buone notizie. Nel contest di Mixed Team di pistola ad aria compressa dai 10m infatti, Maria Varricchio e Paolo Monna si sono guadagnati la possibilità di giocarsi una delle due finali per il terzo posto trovando il quarto punteggio di qualificazione, con la quota di 578/600. Un risultato che li vedrà, più tardi, sfidare la Turchia di Sevval Ilayda Tarhan e Yusuf Dikec nel Bronze Medal Match 1, mentre nel Bronze Medal Match 2 il duello riguarderà la Serbia (Arunovic-Mikec) e Ucraina 1 (Korostylova-Korostylov). Per la vittoria di tappa a fronteggiarsi saranno invece ...

