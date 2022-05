The Handmaid's Tale 5: Alexis Bledel abbandona la serie tv (Di lunedì 30 maggio 2022) Alexis Bledel lascia la serie tv The Handmaid's Tale, l'attrice non tornerà nella quinta stagione attualmente in lavorazione. La star di The Handmaid's Tale, Alexis Bledel, annuncia la sua uscita di scena dall'iconica serie prima della quinta stagione. Secondo Variety, l'attrice avrebbe dichiarato: "Dopo aver riflettuto a lungo, ho sentito di dovermi allontanare da The Handmaid's Tale in questo momento. Sarò grata per sempre a Bruce Miller per aver scritto scene così veritiere e risonanti per Emily, e a Hulu , MGM, il cast e la troupe per il loro supporto." Alexis Bledel ha interpretato il ruolo ricorrente di Emily/Ofglen nelle prime quattro stagioni di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 30 maggio 2022)lascia latv The's, l'attrice non tornerà nella quinta stagione attualmente in lavorazione. La star di The's, annuncia la sua uscita di scena dall'iconicaprima della quinta stagione. Secondo Variety, l'attrice avrebbe dichiarato: "Dopo aver riflettuto a lungo, ho sentito di dovermi allontanare da The'sin questo momento. Sarò grata per sempre a Bruce Miller per aver scritto scene così veritiere e risonanti per Emily, e a Hulu , MGM, il cast e la troupe per il loro supporto."ha interpretato il ruolo ricorrente di Emily/Ofglen nelle prime quattro stagioni di ...

