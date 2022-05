Texas, il presidente usa Joe Biden visita la scuola del massacro di Uvalde e incontra le famiglie delle vittime (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente americano Joe Biden e la First Lady Jill Biden hanno visitato Uvalde in Texas, teatro della strage nella scuola elementare e hanno partecipato a una messa nella Chiesa cattolica del Sacro Cuore. Il presidente americano e la consorte hanno deposto una corona di fiori e pregato presso al santuario improvvisato eretto fuori dalla Robb Elementary School di Uvalde, per i 19 bambini e i due insegnanti uccisi dal killer 18enne L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilamericano Joee la First Lady Jillhannotoin, teatro della strage nellaelementare e hanno partecipato a una messa nella Chiesa cattolica del Sacro Cuore. Ilamericano e la consorte hanno deposto una corona di fiori e pregato presso al santuario improvvisato eretto fuori dalla Robb Elementary School di, per i 19 bambini e i due insegnanti uccisi dal killer 18enne L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

