Texas, "bimbi morti dissanguati, ferite devastanti" Biden scoppia a piangere nella scuola degli orrori (Di lunedì 30 maggio 2022) Continua a far discutere la terribile tragedia di Uvalde, la strage di bambini e insegnanti compiuta da un 18enne in Texas. Migliaia di persone hanno reso omaggio alle ventuno vittime della scuola elementare. Il killer, Salvador Ramos, è stato poi ucciso dalla polizia di frontiera. Sotto il sole, con una temperatura di trenta gradi e il cento per cento di umidità, nel pomeriggio le persone si sono messe in fila in attesa di accedere nell'aria dove è stato allestito il memoriale. Mano nella mano con sua moglie Jill, a Uvalde Joe Biden è apparso commosso e si è asciugato una lacrima. In una chiesa gremita di circa 600 persone è stata cantata una 'Ave Maria'. I Biden hanno abbracciato la preside della scuola e hanno stretto numerose mani, partecipando al dolore dei presenti. La rabbia dei ...

