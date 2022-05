Texas | bimbi morti dissanguati Biden scoppia a piangere

(Di lunedì 30 maggio 2022) Continua a far discutere la terribile tragedia di Uvalde, la strage di bambini e insegnanti compiuta da un 18enne in. Migliaia di persone hanno reso omaggio alle ventuno vittime della scuola elementare. Il killer, Salvador Ramos, è stato poi ucciso dalla polizia di frontiera. Sotto il sole, con una temperatura di trenta gradi e il cento per cento di umidità, nel pomeriggio le persone si sono messe in fila in attesa di accedere nell’aria dove è stato allestito il memoriale. Mano nella mano con sua moglie Jill, a Uvalde Joeè apparso commosso e si è asciugato una lacrima. In una chiesa gremita di circa 600 persone è stata cantata una 'Ave Maria'. Ihanno abbracciato la preside della scuola e hanno stretto numerose mani, partecipando al dolore dei presenti. La rabbia dei familiari delle ventuno vittime della strage a ...

UVALDE () - Joe Biden abbraccia Mandy Gutierrez, preside della Robb Elementary School, davanti al memoriale coperto di fiori, all'ingresso della scuola. La first lady li guarda, la mano destra posata sul ...... qualcuno grida dalla folla radunatasi per Biden al governatore delGreg Abbott, aspramente criticato per aver allentato le leggi in vigore nello stato sulle armi. I genitori deichiedono ...La notizia dominante è però la visita di Biden a Uvalde, in Texas, per un omaggio alle vittime della strage ... poiché i residenti hanno affrontato non solo il massacro dei bambini e dei loro ...Il piccolo, studente di una scuola elementare di Cape Coral, è stato ammanettato e portato via dopo aver palesato in un messaggio l'intenzione di sparare ...