"Testa di toro offerta agli spiriti". Sulla tv russa il rito sciamanico pro-Putin (Di lunedì 30 maggio 2022) In Siberia eseguito un rito sciamanico per invocare le "forze superiori" a sosegno dell'esercito di Putin impegnato in Ucraina. Sulla tv russa le immagini dello stregone all'opera Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 maggio 2022) In Siberia eseguito unper invocare le "forze superiori" a sosegno dell'esercito diimpegnato in Ucraina.tvle immagini dello stregone all'opera

Advertising

Gazzettino : Sciamani russi si rivolgono agli 'spiriti della terra': «Immolata una testa di toro per la guerra in Ucraina» - ilmessaggeroit : Sciamani russi si rivolgono agli 'spiriti della terra': «Immolata una testa di toro per vincere la guerra in Ucrain… - raffaaa_x : @margigall @gaaaia_ Mandami li screen che faccio io, tagliamo la testa al toro va - Laura1927Laura : @meopinelli Famo un astice e tagliamo la testa al toro ?? - Gueda83 : @Mussmauer @Serjo82_Toro Se integro fisicamente e non deraglia di testa è potenzialmente un giocatore Top.. Molto p… -