Tennis | tutti gli infortuni di Jannik Sinner nel 2022 Una catena senza fine dopo l’addio a Riccardo Piatti

Quello capitato con il russo Andrey Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros è solo l'ultimo di una serie di problemi, non solo fisici, capitati a Jannik Sinner nel 2022. L'amarezza ora è tanta per l'altoatesino, che aveva indovinato un primo set stellare e sembrava aver davvero cambiato passo dopo la prima settimana passata a risparmiare energie. Una storia di problemi, quella di Sinner, iniziata nel mese di febbraio: il 3 risulta positivo al Covid-19 (o meglio, annuncia ciò), dovendo così saltare tutto quel che precedeva la Coppa Davis, poi disputata in Slovacchia per qualificare l'Italia alla fase a gironi che giocherà nel mese di settembre a Bologna. Il 16 febbraio arriva il divorzio ufficiale tra l'altoatesino e Riccardo Piatti.

