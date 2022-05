Tennis: Roland Garros, Swiatek ai quarti (Di lunedì 30 maggio 2022) Parigi, 30 mag. - (Adnkronos) - Iga Swiatek si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge la cinese Qinwen Zheng, numero 74 del ranking Wta, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-0, 6-2 dopo due ore e 40 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Parigi, 30 mag. - (Adnkronos) - Igasi qualifica per idi finale del, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge la cinese Qinwen Zheng, numero 74 del ranking Wta, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-0, 6-2 dopo due ore e 40 minuti.

Advertising

Agenzia_Ansa : #Sinner costretto al ritiro dal Roland Garros per un problema al ginocchio sinistro. La decisione all'inizio del te… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROLAND GARROS, SINNER SI RITIRA DAL TORNEO AGLI OTTAVI Problemi muscolari al ginocchio per l'itali… - Eurosport_IT : Ancora un problema fisico per Sinner. #Sinner | #EurosportTENNIS | #RolandGarros - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Roland Garros - Sinner, ancora ritiro: è ora di farsi domande. Rublev ai quarti - OA_Sport : #TENNIS #RG2022 L'epilogo amaro di Jannik Sinner: primo set dominato contro Rublev, su livelli eccellenti, e poi un… -