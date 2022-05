Tennis: Roland Garros, Sinner si ritira e Rublev approda ai quarti (Di lunedì 30 maggio 2022) Parigi, 30 mag. - (Adnkronos) - Jannik Sinner esce di scena agli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. Il ventenne altoatesino, numero 12 del mondo e 11 del seeding si ritira per un infortunio al ginocchio sinistro sul punteggio di 1-6, 6-4, 2-0 in favore del 24enne russo Andrey Rublev, numero 7 del ranking Atp e del tabellone. Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Parigi, 30 mag. - (Adnkronos) - Jannikesce di scena agli ottavi di finale del, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. Il ventenne altoatesino, numero 12 del mondo e 11 del seeding siper un infortunio al ginocchio sinistro sul punteggio di 1-6, 6-4, 2-0 in favore del 24enne russo Andrey, numero 7 del ranking Atp e del tabellone.

