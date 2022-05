Tennis, chi è l’italiana Martina Trevisan: dall’anoressia ai quarti del Roland Garros (Di lunedì 30 maggio 2022) Per la seconda volta è ai quarti della seconda prova Slam Per gli appassionati di Tennis, Martina Trevisan non è una sorpresa. La Tennista italiana, per la seconda volta in carriera e consecutiva è ai quarti di finale del Roland Garros. A Parigi la Trevisan ci è arrivata non a caso vincendo il suo primo titolo WTA a Rabat. La Tennista toscana, 28 anni, giocherà domani contro la Fernandez, finalista agli US Open 2021. Chi è la Tennista Martina Trevisan Martina è nata a Firenze nel segno dello sport. La mamma Monica è istruttrice di Tennis mentre il Padre Claudio è un ex calciatore. Matteo, il fratello per anni ha giocato e ha vinto ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Per la seconda volta è aidella seconda prova Slam Per gli appassionati dinon è una sorpresa. Lata italiana, per la seconda volta in carriera e consecutiva è aidi finale del. A Parigi laci è arrivata non a caso vincendo il suo primo titolo WTA a Rabat. Lata toscana, 28 anni, giocherà domani contro la Fernandez, finalista agli US Open 2021. Chi è lataè nata a Firenze nel segno dello sport. La mamma Monica è istruttrice dimentre il Padre Claudio è un ex calciatore. Matteo, il fratello per anni ha giocato e ha vinto ...

Advertising

361_magazine : Al #RolandGarros brilla #MartinaTrevisan ecco chi è l'azzurra - senzasinistra : @marckuck @michisilve Anche Alcaraz non e’solo potenza,ha un tocco fantastico con palla corta e gioca bene al volo.… - Ninabazz3 : @giulriccomagno @mariolavia Certo ma l'inizio fu proprio la considetysu Nadal.Ricordo che facemmo risate infinite,… - marcozakk : Ma non sarebbe ora di iniziare a far pagare le tasse a tutti gli sportivi? @dorinileonardo perché non fai un thre… - bmark85 : @diego4all @AceccKramer Non so del tennis ma nel calcio vince chi mette in piedi la squadra migliore, con gli allen… -