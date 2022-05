Tennis | Andrea Pellegrino vince il Challenger di Vicenza 2022 Bella settimana italiana nei tornei minori

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 maggio 2022)conquista quello che è il settimo titoloper l’Italia nel. Il venticinquenne di Bisceglie ha sconfitto a, in finale, l’argentinoCollarini, ex promessa mai esplosa del Paese sudamericano, per 6-1 6-4: si tratta del suo secondo titolo di categoria dopo quello al TC Garden di Roma nell’aprile 2021. Nel corso del torneo, il pugliese ha superato solo italiani: al primo turno Lorenzo Giustino per 6-4 6-4, al secondo Giovanni Fonio per 7-6 6-3, ai quarti Gianluca Mager per 6-4 4-6 6-2 e in semifinale Matteo Gigante per 4-6 6-3 6-3. In sostanza, battute parecchie generazioni in un colpo solo.con questo risultato al momento si infilerebbe nei primi 190 del ranking ATP, ma poiché questo uscirà il giorno dopo la finale ...