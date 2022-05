Tennis, al Roland Garros quarti di finale di lusso: Nadal-Djokovic (Di lunedì 30 maggio 2022) Parigi – Rafa Nadal supera gli ottavi di finale del Roland Garros e si qualifica per i quarti, dove affronterà Novak Djokovic. Lo spagnolo, testa di serie numero 5, nel quarto turno sconfigge il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del seeding, per 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 dopo una battaglia di 4h21?. Djokovic, numero 1 del tabellone, non deve faticare granché per sbarazzarsi dell’argentino Doego Schwartzman: 6-1, 6-3, 6-3. (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 30 maggio 2022) Parigi – Rafasupera gli ottavi didele si qualifica per i, dove affronterà Novak. Lo spagnolo, testa di serie numero 5, nel quarto turno sconfigge il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del seeding, per 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 dopo una battaglia di 4h21?., numero 1 del tabellone, non deve faticare granché per sbarazzarsi dell’argentino Doego Schwartzman: 6-1, 6-3, 6-3. (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

