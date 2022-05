Telemarketing aggressivo: come iscriversi al Registro delle opposizioni per evitare le chiamate moleste anche sul cellulare Come funziona (Di lunedì 30 maggio 2022) Dal 27 luglio , Come previsto dal regolamento 26/2022 pubblicato il 29 marzo dalla Gazzetta ... il numero verde 800 265 265; scrivere una mail a iscrizione@Registrodelleopposizioni.it Molta fiducia è ... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 30 maggio 2022) Dal 27 luglio ,previsto dal regolamento 26/2022 pubblicato il 29 marzo dalla Gazzetta ... il numero verde 800 265 265; scrivere una mail a iscrizione@.it Molta fiducia è ...

Advertising

Gabry89 : Non se ne può più gesùcristo! Direi che questa multa è servita a molto... - MatteoMenicacc1 : Telemarketing aggressivo: come funziona il nuovo Registro delle Opposizioni - Slvlombardo : Telemarketing aggressivo: come funziona il nuovo Registro delle Opposizioni -