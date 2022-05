Tangorra Anpal | ‘con Gol entro 2025 formare 300mila persone su nuove competenze’

(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “Obiettivo di Gol è800milail, di cuisulle competenze digitali”. Così Raffaele, presidente di, intervenendo al convegno ‘Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità’, promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a Roma. Eha spiegato poi che il “Fondocompetenze è stato pensato durante la pandemia, si rivolge ai lavoratori dipendenti che rischiano di diventare esuberi se non si formano sucompetenze, e può contare su un miliardo di euro”. “Abbiamo anche un pezzo di politiche per le competenze specialistiche. Su questo abbiamo siglato un protocollo con l’Emilia Romagna e stiamo ragionando specie su chi sta lavorando sui big ...

