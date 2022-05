Tangorra Anpal | ' con Gol entro 2025 formare 300mila persone su nuove competenze'

Advertising

Roma, 30 mag. - "Obiettivo di Gol è formare 800mila persone entro il 2025, di cui 300mila sulle competenze digitali". Così Raffaele Tangorra, presidente di Anpal, intervenendo al convegno 'Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità', promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a Roma. Tangorra ha spiegato poi che il "Fondo Nuove Competenze" ha annunciato che a partire da giugno, i lavoratori disoccupati, in particolare giovani under 30, donne, over 55, disabili potranno accedere al programma. La Delibera definisce una novità sostanziale degli strumenti finora in vigore, dopo che la precedente gestione, che aveva cercato di connettere in modo sostanzialmente formale e senza alcun vero sviluppo.