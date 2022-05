(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Obiettivo di Gol è800milail, di cuisulledigitali". Così Raffaele, presidente di, intervenendo al convegno 'Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità', promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a Roma. Eha spiegato poi che il "Fondoè stato pensato durante la pandemia, si rivolge ai lavoratori dipendenti che rischiano di diventare esuberi se non si formano su, e può contare su un miliardo di euro". "Abbiamo anche un pezzo di politiche per lespecialistiche. Su questo abbiamo siglato un ...

Il Sannio Quotidiano

Non a caso, Raffaele, commissario straordinario dell', ha annunciato che a partire da giugno, i lavoratori disoccupati, in particolare giovani under 30, donne, over 55, disabili e ...... Giuseppe Virgone " CEO PagoPA, Marcello Fiori " Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, Raffaele" Presidente, Alberto Bonisoli " Presidente Formez e Francesca Bria " Presidente ... Tangorra (Anpal), 'con Gol entro 2025 formare 300mila persone su nuove competenze' Così Raffaele Tangorra, presidente di Anpal, intervenendo al convegno 'Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità', promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a Roma. E Tangorra ha ...La Delibera definisce una novità sostanziale degli strumenti finora in vigore, dopo che la precedente gestione, che aveva cercato di connettere in modo sostanzialmente formale e senza alcun vero svilu ...