Advertising

LocalPage3 : Tangorra (Anpal), 'con Gol entro 2025 formare 300mila persone su nuove competenze' - valer__valer : RT @AssoNavigator: Le parole sui Navigator di Raffaele Tangorra, Commissario Anpal, nell'intervista a @valconte su Repubblica. https://t.c… -

la Repubblica

Non a caso, Raffaele, commissario straordinario dell', ha annunciato che a partire da giugno, i lavoratori disoccupati, in particolare giovani under 30, donne, over 55, disabili e ...... Giuseppe Virgone " CEO PagoPA, Marcello Fiori " Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, Raffaele" Presidente, Alberto Bonisoli " Presidente Formez e Francesca Bria " Presidente ... Tangorra (Anpal): "Da giugno attiveremo 50 mila disoccupati al mese. Le aziende non trovano lavoratori perché offrono salari troppo bassi" Roma, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Obiettivo di Gol è formare 800mila persone entro il 2025, di cui 300mila sulle competenze digitali". Così Raffaele Tangorra, presidente di Anpal, ...La Delibera definisce una novità sostanziale degli strumenti finora in vigore, dopo che la precedente gestione, che aveva cercato di connettere in modo sostanzialmente formale e senza alcun vero svilu ...