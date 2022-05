(Di lunedì 30 maggio 2022) L'unico ostacolo per Putin potrebbe essere l'Arabia Saudita, ma Riad ha già rifiutato le richieste Usa di aumentare la. Intanto vola ancora il surplus di partite correnti della Russia: ad aprile ha già pareggiato quello dell'intero 2021

"Cosa è meglio per noi, vendere dieci barili di petrolio a 50 dollari, o venderne sette a 80 dollari". È nella risposta a questa domanda retorica che si celano i maggiori rischi dietro la strategia ... "Tagliamo la produzione di petrolio e facciamo salire il prezzo". Mosca già studia la contromossa al "mezzo" embargo Ue (di C.Paudice) Polonia e Bulgaria hanno visto tagliare le forniture russe un mese fa ... Il gas rappresenta ogni anno il 18% dell'energia consumata in Danimarca. La produzione nazionale ha rappresentato i tre quarti ...Rifiuto di pagare in rubli, ora Gazprom taglia le forniture alla compagnia di Gronigen. E la compagnia danese Orsted si prepara alla stessa sorte ...